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Мурманская область. Арктика21.11.17 16:41

Борьба с огнём на судне «Одиссей-1» продолжается

Продолжается тушение пожара на рыболовном судне «Одиссей-1», которое находится в сухом доке СРЗ ММФ.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, пожару присвоен повышенный ранг «1 БИС», развернут оперативный штаб. Проведено оперативное совещание, на котором принято решение тушить судно с верхней палубы без подтопления дока.

На месте работают 3 ствола «Б» и 3 звена ГДЗС на тушении; 2 ствола «А» и 2 ствола « Б» на защиту и охлаждение; 2 лафетных ствола, один из которых - пожарного судна «Часовой».

Проложено 2 магистральные линии. Установлено 2 АЦ на водный объект – Кольский залив.

Всего на ликвидации последствий задействовано 88 человек и 17 единиц техники, от МЧС России 60 человек и 13 единиц техники.

С судна эвакуированы 18 человек. Погибших и пострадавших нет.  

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