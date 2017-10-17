«Борьба за живучесть» - в Мурманске стартовал региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017»

В Мурманске стартовал ежегодный региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане». Главной целью проекта, который региональный Союз промышленников и предпринимателей реализует ежегодно, является повышение уровня профессионального образования студентов и популяризация рабочих профессий.

В 2017 году в рамках праздника пройдет 9 конкурсов по 9 различным профессиям. Первым из них в этом году стал конкурс по морским профессиям и специальностям на базе Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское морское пароходство». В соревновании приняли участие студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и Мурманского индустриального колледжа. Состязание включало в себя конкурсы в индивидуальном и командном зачётах. Задания под общими названиями «борьба за живучесть» и «борьба с пожаром» воссоздали различные аварийные ситуации в море и на судне. В индивидуальном зачете студентам предстояло на время правильно надеть пожарное снаряжение, организовать работу с первичными средствами пожаротушения и спасательным оборудованием, выполнить транспортировку пострадавшего в воде и многое другое. В рамках выполнения командного задания обучающиеся в группах выполняли посадку в плот, на время проходили дымовой лабиринт, заделывали бортовой свищ.

Конкурсы провели мастера производственного обучения Центра по подготовке и переподготовке кадров, а членами жюри выступили заслуженные капитаны ОАО «Мурманское морское пароходство».

По итогам конкурса абсолютным победителем стал Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева. В индивидуальном зачете победителями стали курсанты: I место – Чалый Павел Александрович; II место – Ломыскин Сергей Владимирович; III место – Гречко Максим Игоревич.

В групповом зачёте также победила команда учащихся ММРК им. И.И. Месяцева в составе Городенчук Василий Игоревич, Остапов Дмитрий Андреевич, Чалый Павел Александрович, Ломыскин Сергей Владимирович, Гречко Максим Игоревич.

Следующим конкурсом регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет конкурс по профессии «Автомеханик». Мероприятие пройдет 24 октября на базе АО «Олкон» (Оленегорский ГОК).