Борьбу вели 42 юных саночника из Кандалакши и 1 участник из Москвы

15 и 16 марта на санной трассе спортивной школы Кандалакшского района были разыграны личные и командные призы всероссийских соревнований по натурбану 59 Праздника Севера, 12 лет и старше. Два дня за победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей борьбу вели 42 юных саночника из города Кандалакши и 1 участник из города Москва.

В церемонии открытия соревнований приняли участие: заместитель губернатора Мурманской области, председатель попечительского совета Федерации санного спорта Мурманской области Евгений Никора; заместитель главы муниципального образования Кандалакшский район Александр Самарин; глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Ярослав Шалагин; заместитель генерального директора – директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков и генеральный директор ООО «Кандалакшский морской торговый порт» Меликов Талех Бабахан оглы.

Абсолютные победители соревнований были награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 59 Праздника Севера ООО «Кандалакшский морской торговый порт». Ими стали: Кожакина Виктория (г. Москва), Гук Екатерина, Калитов Александр, Добрыда Данил, Башко Александр, Кудрявцев Вячеслав.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, призёрами соревнований в своих возрастных группах стали: юноши 15-17 лет - 2 место – Аверьянов Андрей, 3 место – Пюнненен Алексей; юноши 12-14 лет - 2 место – Башко Александр, 3 место – Багдасаров Владислав; девушки 15-17 лет - 2 место – Грибашева Мария, 3 место – Жукова Анастасия; девушки 12-14 лет - 2 место – Федорова Евгения, 3 место – Панасенко Полина; двухместные экипажи - 2 место – Пюнненен Алексей, Аверьянов Андрей и 3 место – Добрыда Данил, Кирюшкин Артём.