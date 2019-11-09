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Мурманская область. Арктика09.11.19 10:25

Борцы-классики Северного флота стали чемпионами Мурманской области

Борцы классического стиля из сборной Северного флота Ахмед Джахпаров (до 63 кг), Руслан Мамедов (до 67 кг), Алексей Попов (до 97 кг), Григорий Матвеев (свыше 130 кг) выиграли чемпионат Мурманской области, который проходил в спортивной школе «Олимп» города Оленегорска.

В схватках на ковре приняли участие 45 спортсменов со всего Кольского полуострова. Они представляли команды муниципальных районов. Отдельно в турнире была заявлена сборная Северного флота. Борцы соревновались в десяти весовых категориях от 55 до 130 килограммов.

По итогам состязаний флотская сборная завоевала первое место, сборная города-героя Мурманска стала вице-чемпионом, а «бронза» досталась команде из города Апатиты.

Как сообщает пресс-служба СФ, греко-римская (классическая) борьба – один из старейших видов единоборств, в котором спортсмен должен с помощью определённого арсенала технических действий (приёмов) вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В ней, в отличие от вольной борьбы, запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками.

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