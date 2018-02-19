Борец Карен Нерсиcян из Мурманска вошёл в состав сборной России

Как сообщил президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска мастер спорта СССР по классической борьбе Андрей Горельцев, юный мурманчанин Карен Нерсиcян показал один из лучших результатов среди 400 сильнейших атлетов почти из 50 регионов России.

Турнир проходил в Назрани во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. В состязаниях приняли участие 413 сильнейших атлетов из более 60 регионов.

Бронзовая медаль первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет позволила кандидату в мастера спорта Карену Нерсисяну войти в состав сборной России. Карен является «уже опытным борцом», у него высокий потенциал и в будущем он может ещё громче заявить о себе.

По итогам прошедших в Назрани соревнований будет сформирован состав национальной сборной команды для участия в первенствах Европы, мира и юношеских Олимпийских играх 2018 года в Аргентине.