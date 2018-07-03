«Борщевой набор» у жителей Мурманской области подорожал в 1,8 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в мае 2018 года инфляция на потребительском рынке региона сложилась на уровне 101,8% к декабрю предыдущего года (в 2017 году – 102,2 %), что выше среднероссийского уровня на 0,2 процентного пункта (101,6%).

Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 1,9% (по России – на 1,8%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,1%, платные услуги населению – на 1,2% (по России, соответственно, на 1,9% и 1%).

Из числа продовольственных товаров под влиянием сезонного фактора и в связи с истощением прошлогодних запасов российских овощей длительного хранения наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на овощи из так называемого «борщевого набора» – свеклу (в 1,8 раза), морковь (в 1,7 раза), капусту белокочанную (в 1,6 раза), картофель (на 30%) и лук репчатый (на 28%).

Кроме того, существенное увеличение цен отмечено на виноград (в 1,5 раза), яблоки (на 22%), лимоны (16%), груши (14%), рыбу охлажденную (на 9%), сахар, рыбу охлажденную и мороженную разделанную лососевых пород (на 7%), соль поваренную, кальмары мороженные и говядину бескостную (на 5%).

При этом значительно снизились цены на свежие огурцы (на 38%), апельсины (на 19%), помидоры свежие и крупу гречневую-ядрицу (на 12%) и чеснок (на 10%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на пиломатериалы (на 18%), дизельное топливо (на 7%), бензин автомобильный (на 6%) и табачные изделия (на 5%).

Стоимость меховых изделий снизилась на 10%.

Из числа платных услуг населению услуги проводного вещания подорожали на 10%, услуги воздушного транспорта и экскурсионные услуги – на 9%, ритуальные услуги и услуги в сфере зарубежного туризма – на 8%, услуги правового характера и услуги по печати цветных фотографий – на 6%.