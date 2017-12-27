Бойцов СФ прогнали «тропой разведчика»

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота, дислоцирующейся в Мурманской области, началась подготовка к конкурсу «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр (АрМИ-2018). Одним из наиболее сложных этапов этого конкурса является «тропа разведчика».

Пройти полосу препятствий разведчикам было не просто. Бойцы шли в полном снаряжении, с оружием, в обстановке, максимально приближенной к боевым условиям. Для этого на «тропе разведчика» использовали средства имитации, которые оказывают на военнослужащих психологическое воздействие. Одновременно, они помогают им адаптироваться в боевой обстановке.

«Тропу разведчика» на Северном флоте открыли в декабре нынешнего года. Она представляет собой полосу препятствий, как естественных, так и созданных искусственным образом. Здесь и разрушенный мост, и туннель под железной дорогой, и преграды с колючей проволокой. Бойцы должны все это преодолеть быстро и незаметно, а также «снять» часового.

Такая подготовка на «тропе разведчика», которая проходит в любое время суток, в том числе и при низких температурах, является плановой. Бойцы СФ тренируются для участия в конкурсе «Отличник войсковой разведки Армейских международных игр-2018».