Бойцы мурманского ОМОНа провели День открытых дверей для юнармейцев

Сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области в преддверии начала учебного года провели День открытых дверей для североморских юнармейцев - воспитанников военно-патриотического клуба «Рать». Ребята вживую смогли увидеть, как несут службу бойцы спецподразделения Росгвардии.

В начале мероприятия сотрудники Росгвардии провели экскурсию по расположению отряда и показали видеофильм, рассказывающий о боевых подвигах бойцов ОМОНа. Ребята увидели, как спецназовцы занимаются горной подготовкой, как осуществляют штурм укрепленных зданий и проводят задержание особо опасных преступников.

Правоохранители провели для юных гостей показательные выступления по отражению нападения на автоколонну и по эвакуации раненных, после чего ознакомили с вооружением и специальными средствами, которые используют в служебно-боевой деятельности спецназовцы.

Врио командира мурманского ОМОНа полковник Юрий Заяц отметил, что рад видеть, как молодежь начинает заниматься спортом, тренирует свою физическую силу и волю, а также посещает военно-патриотические кружки и секции.

В завершение Дня открытых дверей бойцы ОМОНа сфотографировались с юнармейцами на фоне бронированного автомобиля «Тигр».