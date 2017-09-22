Бойцы мурманского СОБРа одержали победу в областном межведомственном турнире по практической стрельбе из пистолета

Соревнование, инициатором которого выступила Федерация практической стрельбы России, проходило в спортивно-стрелковом клубе «Арктика» Мурманска. За главный приз боролись 28 команд от разных силовых структур региона.

Каждый из участников турнира должен был выполнить 8 стрелковых упражнений различных уровней сложности, таких как стрельба со сменой огневой позиции и стрельба по движущейся мишени.

Сотрудники СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области стали лучшими как в командном зачете, так и в личном первенстве.

Церемонию награждения победителей и призеров провели председатель Федерации практической стрельбы Сергей Беличенко и директор ССК «Арктика» Дмитрий Шериверов.