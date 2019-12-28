Бойцы роты охраны отразили атаку условных диверсантов на штаб Северного флота

В преддверии новогодних и рождественских праздников в главной базе Северного флота прошла тренировка по отражению атаки условных диверсантов на важный охраняемый объект. Военнослужащие роты охраны центра обеспечения управления СФ и личный состав дежурно-вахтенной службы отработали тактику действий при нападении условных диверсантов на штаб Северного флота.

По замыслу учения, группа вооруженных людей предприняла попытку проникновения через контрольно-пропускной пункт на территорию штаба. Их своевременно обнаружила вахта КПП и объявила тревогу. По команде вооружённые бойцы дежурного подразделения заняли свои оборонительные позиции и в ходе короткого огневого соприкосновения уничтожили нападавших.

В ходе тренировки были отработаны различные варианты обороны важного режимного объекта при нападении диверсантов, вооружённых автоматическим стрелковым оружием. Активно применялись средства имитации и холостые боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба СФ, учебное мероприятие было проведено в соответствии с планами подготовки личного состава центра обеспечения управления СФ. Подобные учения и тренировки по противодействию терроризму на Северном флоте проходят регулярно, в том числе во взаимодействии с территориальными органами силовых ведомств России, расположенных в зоне ответственности флота.