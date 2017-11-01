Бойцы СОБРа и ОМОНа Росгвардии по Мурманской области успешно выполнили задания по тактико-специальной и огневой подготовке

Бойцы СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области завершили полевой выход. Мероприятие проходило на территории Кольского района Мурманской области. В ходе него бойцы спецподразделений отработали порядок действий при выполнении служебно-боевых и специальных задач в горной и лесистой местности в неблагоприятных погодных условиях и в условиях, максимально приближенных к боевым.

Под руководством заместителя начальника Управления Росгвардии по Мурманской области полковника Алексея Азовцева с личным составом отрядов были проведены занятия по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовке.

Завершился сбор проведением учения, в ходе которого были на практике отработаны действия при проведении специальной операции по обезвреживанию вооруженной группы в условиях Крайнего Севера.

Полковник Алексей Азовцев отметил, что программа полевого выхода отработана успешно.