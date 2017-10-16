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Мурманская область. Арктика16.10.17 17:47

Бойцы военно-патриотических клубов Заполярья совершили «Переход»

«Переход» – именно так называется военно-патриотическое мероприятие, которое прошло в Апатитах. Оно было посвящено памяти героя России Игоря Чиликанова. Его участниками стали более 100 членов военно-патриотических клубов региона из Апатитов, Кировска и Мончегорска. 

 «Переход» проводился на территории спортивной трассы спорткомплекса «Олимп» и полигона автошколы ДОСААФ в форме тактической игры на местности. Согласно легенде команды совершили маршевый переход каравана по пересеченной местности через горный перевал, отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.
 
Игра состояла из нескольких этапов. На первом этапе командам необходимо было двигаться колонной по дороге со взятием контрольных точек, отражая атаки условного противника, после чего вёлся подсчёт поражённых игроков, осуществлялась переправа через горное ущелье. На месте дислокации участники должны были пройти спортивно-прикладной этап – пробежать двухкилометровый кросс, осуществить разборку-сборку автомата, произвести стрельбу из пневматической винтовки и развернуть узел связи. 

Особенно мероприятие запомнилось новобранцам апатитского военно-патриотического объединения «Кристалл», у которых по итогам игры прошло посвящение в курсанты.

Организаторами мероприятия выступили Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с Домом детского творчества имени Ферсмана при поддержке автономной некоммерческой организации «Дрозд-Хибины», Службы гражданской защиты г. Апатиты, автошколы ДОСААФ России, Общественного совета межмуниципального отдела МВД России «Апатитский», Совета ветеранов войны и труда Кировска, Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.


Для справки:

Игорь Васильевич Чиликанов – Герой Российской Федерации (награждён посмертно). Весной 1995 года в составе части выполнял служебно-боевые задачи в Чеченской республике. Погиб 16 мая 1995 года в Грозном. Спасая товарищей, накрыл своим телом гранату. 

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