БПК Северного флота «Североморск» идёт через Ла-Манш

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» прошёл проливом Па-де-Кале – самой узкой частью Ла-Манша. Далее БПК совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-восточной Атлантики.

На переходе Иберийской Атлантикой с экипажем «Североморска» проведены корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также отработка спасательных операций с применением палубной авиации – вертолётов Ка-27.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в дальний поход 15 октября 2016 года. В акватории Средиземного моря БПК решал задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а также в составе оперативного соединения ВМФ России.

Во время похода моряки Северного флота приняли участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана, совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии.

В ближайшее время экипаж БПК продолжит выполнение задач в районах Северо-восточной Атлантики в соответствии с планом дальнего похода.

За время дальнего похода «Североморск» прошёл более 37 тысяч морских миль.