БПК Северного флота «Североморск» отработает в Баренцевом море взаимодействие с вертолётами

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» вышел вчера в Баренцево море для отработки плановых задач в полигонах боевой подготовки. Нынешний выход в море стал первым для экипажа БПК «Североморск» в летнем периоде обучения и проводится для совершенствования военно-морской выучки личного состава.

Моряки проведут тренировки по борьбе за живучесть на ходу, проверят оружие и технические средства корабля в морских условиях. Также экипаж БПК «Североморск» отработает совместные задачи с лётчиками палубной аваиации. Вертолёты Ка-27ПС выполнят облёт технических систем корабля и произведут несколько посадок на вертолётную площадку.

После выполнения поставленных задач корабль вернётся в главную базу флота – Североморск.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой противолодочный корабль «Североморск» является постоянным участником дальних походов надводных сил Северного флота в Арктику и в другие оперативно важные районы Мирового океана.

В 2016-2017 годах корабль обеспечивал боевую устойчивость российской корабельной авианосной группы в Средиземном море, после чего совершил поход вокруг Африканского континента, посетив с неофициальными заходами ряд портов иностранных государств.