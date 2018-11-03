БПК Северного флота «Североморск» продолжил выполнение задач в Индийском океане по плану дальнего похода

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» завершил второй деловой заход в столицу Республики Сейшельские острова порт Виктория и продолжил выполнение поставленных задач в Индийском океане по плану дальнего похода.

Во время визита БПК «Североморск» на Сейшелы экипаж пополнил запасы топлива, продовольствия и пресной воды, свободные от вахты и корабельных работ моряки совершили несколько сходов на берег для отдыха и знакомства с местными достопримечательностями.

Сейчас БПК «Североморск» находится в международных водах Индийского океана. В ближайшее время его экипажу предстоит отработать задачи антипиратской деятельности и обеспечения безопасности гражданского мореплавания в районе Аденского залива, а также принять участие в международных военно-морских учениях. В рамках программы международного военного сотрудничества российский корабль совершит ряд деловых заходов в порты стран региона.

В акватории Индийского океана корабль действует со второй половины сентября.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход большого противолодочного корабля «Северморск» продолжается с его выхода из основного пункта базирования –– Североморска 5 июля 2018 года. На текущий момент он прошёл около 22 тысяч морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах: Алжир, Виктория, Пемба и Анциранана.

В конце июля БПК «Североморск» вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» принимал участие в Главном военно-морском параде в городе Кронштадте, а затем – в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях.