БПК Северного флота «Североморск» провел мониторинг безопасности гражданского судоходства в Аденском заливе

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, вышел в Индийский океан из Красного моря.

Во время перехода через Аденский залив экипаж корабля провёл мониторинг безопасности гражданского судоходства в районах высокой пиратской активности. На разведку обстановки был поднят вертолёт Ка-27ПС с антитеррористической группой. Дежурная смена боевой части связи работала на приём возможных радиосигналов бедствия от гражданских судов, находящихся в опасных районах.

В акватории морей Индийского океана БПК «Североморск» пробудет более двух месяцев. Его экипаж выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также обеспечит безопасность гражданского мореплавания в районе Аденского залива. Также спланированы несколько деловых заходов в порты приморских и островных государств Африки и Азии.

Как сообщает пресс-служба СФ, до середины сентября БПК «Североморск» действовал в составе постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземнм море. В начале месяца его экипаж принял участие в масштабном учении ВМФ России и успешно отработал ряд противолодочных задач.

В период похода североморцы продолжат совершенствовать военно-морскую выучку, оперативную и боевую подготовку, а также проведут ряд учений антитеррористической и спасательной направленности.

С начала дальнего похода БПК «Североморск» прошёл более пятнадцати с половиной тысяч морских миль.