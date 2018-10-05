БПК Северного флота «Североморск» совершил деловой заход на Сейшелы

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, прибыл в порт Виктория Республики Сейшельские острова.

Деловой заход продлится несколько дней, в течение которых российские моряки пополнят запасы продовольствия и пресной воды, а также посетят достопримечательности столицы Сейшельских островов.

Во время стоянки корабля в порту его посетят представители российского посольства и жители Сейшел.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж БПК «Североморск» не впервые наносит визит в порт Виктория. Прошлый его заход был в начале 2017 года во время дальнего похода вокруг Африканского континента после выполнения боевых задач в составе корабельной авианосной группы в Средиземном море у берегов Сирии.