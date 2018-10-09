БПК Северного флота «Североморск» завершил деловой заход на Сейшельские острова

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские острова и продолжил выполнение задач в Индийском океане по плану дальнего похода.

Российские моряки находились на Сейшелах в течение четырёх дней. «Североморск» посетил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Сейшельские острова Владимир Белоус, представители посольства и члены их семей.

Большая часть экипажа корабля совершила выход в город Виктория, моряки осмотрели достопримечательности и побывали на экскурсиях.

Во время делового захода североморцы пополнили запасы продовольствия и пресной воды.

Экипаж БПК «Североморск» не впервые наносит визит в порт Виктория. Прошлый его заход был в начале 2017 года во время дальнего похода вокруг Африканского континента после выполнения боевых задач в составе корабельной авианосной группы в Средиземном море у берегов Сирии.

Следующий визит БПК «Североморск» нанесёт в Республику Мозамбик на восточном побережье Африки.

Всего в акватории морей Индийского океана БПК «Североморск» пробудет более двух месяцев. Его экипаж выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также обеспечит безопасность гражданского мореплавания в районе Аденского залива. В настоящее время с начала выхода из базы корабль прошёл более 16 тысяч миль.