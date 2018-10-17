БПК Северного флота «Североморск» завершил визит в Мозамбик

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в порт Пемба африканской Республики Мозамбик и продолжил выполнение задач в Индийском океане по плану дальнего похода.

После выхода из территориальных вод Мозамбика на корабле состоялась тренировка противолодочного расчёта по поиску, определению местоположения и атаке условной подводной лодки.

Деловой заход российских моряков был традиционным по продолжительности и содержанию. В первый день на борту БПК «Североморск» состоялась торжественная встреча Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Мозамбике Александра Сурикова. В дальнейшем на корабль были организованы экскурсии представителей Вооружённых сил и жителей республики. Всего на борту корабля побывало более 100 человек.

Во время визита североморцы сыграли товарищеские матчи по футболу, волейболу и мини-футболу со мозамбикскими военнослужащими. В мини-футболе и волейболе одержали победу, но уступили в футболе. Также представители экипажа БПК «Североморск» совершили экскурсии по историческим местам и достопримечательностям города Пембы.

Визит российского корабля в Мозамбик проходил по плану международного военного сотрудничества Министерства обороны России. В соответствии с ним экипаж БПК «Североморск» совершит ещё несколько деловых заходов в порты государств Азии и Африки. Следующий состоится в Республику Мадагаскар.

На текущий момент БПК «Североморск» побывал в трёх иностранных портах и прошёл более 18,5 тысяч морских миль.