БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» обеспечил проводку конвоя через Аденский залив

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий учебно-боевые задачи в дальней океанской зоне, обеспечил проводку очередного конвоя через Аденский залив в Красное море.

Российские моряки сопроводили балкер под флагом государства Барбадос из северной части Аравийского моря. Совместное плавание продолжалось в течение трёх суток, пока не были пройдены опасные районы южной части Красного моря. В настоящее время угроза нападения пиратов на гражданское судно минимальна и оно продолжило движение самостоятельно.

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проведению учения по передаче жидких грузов от танкера «Кама» на ходу кильсватерным способом. После пополнения запасов российские моряки продолжат сопровождение гражданских судов из Красного моря в сторону Индийского океана.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота – Северомроска в конце июня для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, а 25 августа –– в Красное море через Суэцкий канал. Основной задачей экипажа на данном этапе дальнего похода является обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время дальнего похода российский корабль прошел уже более 12 тысяч морских миль.