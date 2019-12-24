БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы топлива в Средиземном море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Вязьма» во время якорной стоянки в море Альборан (западная часть Средиземного моря).

Три дня назад российский корабль преодолел шторм в Бискайском заливе и прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Завтра его экипаж возьмёт курс на Восток.

Во время перехода по Средиземному морю экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработает задачи по поиску подводных лодок и проведёт корабельное учение по противовоздушной обороне.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота 3 декабря. Плавание североморцев в Северной Атлантике и в Бискайском заливе проходило в тяжёлых штормовых условиях. С начала похода корабль прошёл более 3 тысяч морских миль.