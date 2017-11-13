БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Ла-Манш

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил проход Ла-Манша. Сегодня ночью российский корабль прошёл самую узкую часть Ла-Манша – пролив Па-де-Кале.

Поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» в водах Атлантики сопровождается неблагоприятными гидрометеорологическими условиями при сильном ветре и волнении моря. Корабли данного класса имеют неограниченную мореходность и способны выдерживать максимальные штормовые нагрузки, а военно-морская подготовка и профессионализм экипажа позволяют применять корабль в любых условиях обстановки. При этом командование Северного флота на первое место ставит обеспечение безопасности плавания и не склонно подвергать моряков необоснованному риску. Поэтому дальний поход БПК сейчас скорректирован.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. После участия в Главном военно-морском параде (30 июля) экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.

Главную базу Северного флота – Североморск российский корабль покинул в конце июня.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).