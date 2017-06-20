БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели условный морской бой в Баренцевом море

Экипажи больших противолодочных кораблей (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», выполняющих учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработали вопросы ведения морского боя с применением артиллерии.

В морских полигонах боевой подготовки Северного флота корабли выполнили стрельбы своим главным калибром — 100-мм артиллерийской установкой АК-100 — по буксируемому щиту на дальней и средней дистанциях.

После успешного выполнения боевого упражнения, имитирующего бой с надводными кораблями, экипажи БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отразили внезапную атаку авиации условного противника. Стрельбу по воздушным целям военные моряки также выполнили из артиллерийских установок. Самолеты условного противника имитировали фронтовые бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

При выполнении этого эпизода учения большое внимание уделялось слаженности работы боевых информационных центров кораблей и оперативному обмену информацией об обнаруженных и сопровождаемых воздушных целях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по оценке командования с поставленными учебно-боевыми задачами экипажи БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» справились, продемонстрировав уверенные навыки применения оружия и технических средств.