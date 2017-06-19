БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота проводят совместное учение в Баренцевом море

Экипажи больших противолодочных кораблей (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» приступили к выполнению плановых задач тактического учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в составе соединения.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» уже находится в море в течение нескольких дней с целью совершенствования военно-морской выучки личного состава.

«Североморск» присоединился к нему после выполнения совместных задач по преодолению условных минных заграждений с тральщиками Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ядрин» и «Коломна», обеспечивших выход корабля из Кольского залива.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время учения экипажи кораблей отработают специальные задачи по своему основному предназначению – борьбе с подводными лодками. Выполнят маневрирование и совместный поиск подводных лодок корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией. Также они проведут артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям и учение по противовоздушной обороне отряда кораблей при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.