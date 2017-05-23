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Мурманская область. Арктика23.05.17 13:54

БПК «Североморск» Северного флота завершил выполнение задач в Средиземном море и вышел в Атлантический океан

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполнявший задачи в Средиземном море, совершил переход Гибралтарским проливом и вышел в Атлантический океан. В Средиземном море в составе оперативного соединения ВМФ России североморцы находились с конца апреля.

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года с выходом из главной базы Северного флота города Североморска,  экипаж БПК решал задачи в Средиземном  море дважды.

Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль зашёл   в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и действовал там в течение трёх месяцев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).

В ближайшее время экипаж противолодочного корабля Северного флота продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом дальнего похода. За время плавания БПК прошёл более 36 тысяч морских миль.

 

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