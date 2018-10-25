БПК «Североморск» завершил деловой заход на Мадагаскар

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в порт Анциранана (Мадагаскар) и продолжил выполнение задач в Индийском океане по плану дальнего похода.

Деловой заход российских моряков в порт Виктория продолжался в течение четырёх дней с 21 октября. За это время большой противолодочный корабль «Североморск» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Мадагаскар и Союзе Коморских островов по совместительству Станислав Ахмедов, представители вооружённых сил Мадагаскара, а также местные жители.

Экипаж корабля, свободный от нарядов и корабельных работ, ознакомился с достопримечательностями самого северного города Мадагаскара.

Визит российского корабля на Мадагаскар проходил в соответствии с планом международного военного сотрудничества Минобороны России. БПК «Североморск» побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба и Анциранана.

Дальний поход корабля продолжается с его выхода из основного пункта базирования - Североморска 5 июля 2018 года. БПК «Североморск» вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» принимал участие в Главном военно-морском парада в городе Кронштадте, а затем - в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях. В акватории Индийского океана корабль действует со второй половины сентября.

На текущий момент корабль прошёл более 19 тысяч морских миль.