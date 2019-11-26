БПК «Вице-адмирал Кулаков» и БДК «Кондопога» отработают взаимодействие в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль (БДК) «Кондопога» вышли в Баренцево море для отработки совместных действий. В течение нескольких дней экипажи кораблей будут совершенствовать военно-морскую выучку, отработают совместное маневрирование, проведут учения по связи, борьбе за живучесть на ходу и оказанию помощи аварийному кораблю.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед экипажем БПК «Вице-адмирал Кулаков» также поставлена задача отработать организацию приёма вертолёта Ка-27 на ходу корабля. Ранее моряки-противолодочники провели совместное учение по посадке вертолёта на палубу во время стоянки на якоре в Кольском заливе Баренцева моря на рейде главной базы Северного флота — Североморска.

После завершения совместных мероприятий в море БПК «Вице-адмирал Кулаков» и БДК «Кондопога» вернутся в базу.