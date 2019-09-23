БПК «Вице-адмирал Кулаков» обнаружил в Арктике яхту под флагом Бразилии

Личный состав арктической группировки Северного флота совместно с инспекторско-досмотровой группой Пограничного управлением ФСБ России по западному арктическому району с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал контрольно-проверочные мероприятия на границе Баренцева и Карского морей между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Военнослужащие досмотрели яхту «Пангея», совершающую переход по морям Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до архипелага Шпицберген.

Судно было обнаружено техническими средствами БПК «Вице-адмирал Кулаков», но не отвечало на запросы по радиосвязи, и командованием арктической группировки Северного флота было принято решение на проведение досмотровой операции.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проверки документов экипажа яхты и разрешения на проход по Северному морскому пути каких-либо нарушений законодательства Российской Федерации не выявлено. Парусное судно идёт под флагом Бразилии. Его экипаж составляют граждане России, Германии, Польши, США, Франции, Швейцарии и ЮАР. Всего восемь мужчин и две женщины.