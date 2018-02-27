БПК «Вице-адмирал Кулаков» отрабатывает взаимодействие с экипажами вертолётов Ка-27 в Баренцевом море

Палубные лётчики Северного флота в ходе проведения учебно-тренировочных полётов отрабатывают взаимодействие с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на рейде Кольского залива.

В тренировках задействованы экипажи вертолётов Ка-27. В течение суток лётчики отработают взлёты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе. Также они проведут облёты БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полёты пройдут по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.