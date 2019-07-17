БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота принял участие в противолодочном учении в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки вчера отработал в Баренцевом море ряд эпизодов корабельного противолодочного учения.

Экипаж большого противолодочного корабля отработал комплекс учебно-боевых задач по своему основному предназначению – по поиску и противодействию подводным лодкам во взаимодействии с корабельными противолодочными вертолётами Ка-27.

На следующем этапе учения боевые расчёты противолодочного корабля отработали минные постановки, а затем выполнили боевое упражнение по уничтожению плавающих мин.

В ближайшее время экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» продолжит отработку задач по противодействию подводным лодкам, а также проведет учение по противовоздушной обороне во взаимодействии с самолётами Су-24 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также 2 противолодочных вертолёта Ка-27.

В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.