БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил первый деловой заход на Кипр

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, вчера совершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр). В течение нескольких дней экипаж корабля пополнит до установленных норм запасы топлива, воды, и продовольствия. Также моряки будут иметь возможность схода на берег для отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями.

Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода корабля. За время морского перехода из Финского залива в Средиземное море моряки преодолели более 7000 морских миль.

Напомним, гавную базу Северного флота - город Североморск БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде 30 июля, экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.