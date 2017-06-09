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Мурманская область. Арктика09.06.17 14:09

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для учений во взаимодействии с лётчиками

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для учений во взаимодействии с лётчиками. Как сообщает пресс-служба СФ, в тренировках задействованы экипажи вертолётов Ка-27.

В течение суток лётчики отработают взлёты и посадки на палубу большого противолодочного корабля, находящегося на переходе морем. Также они проведут облеты «Вице-адмирала Кулакова» для проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией. Экипажи вертолётов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.

Ранее экипажи Ка-27 уже отработали посадки на вертолетную площадку «Вице-адмирала Кулакова», пока корабль находился в месте якорной стоянки.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также два противолодочных вертолета Ка-27.

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