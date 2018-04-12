Браконьерам, действующим с размахом, придётся компенсировать нанесённый ущерб в размере 254 тысяч рублей

Приговором Кандалакшского районного суда от 9 июня 2017 года трое граждан признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинившей особо крупный ущерб).

Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что в октябре 2016 года указанные лица установили 5 ставных рыболовных сетей в озере Вуоснаярви Кандалакшского района на водном объекте высшей рыбохозяйственной категории, являющимся миграционным путём к местам нереста сига и местом нереста сига в период с середины сентября до конца декабря и незаконно добыли 1016 экземпляров рыбы – сига, в связи с чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам РФ в размере 254 тысячи рублей.

Решением Кандалакшского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора города Кандалакши в интересах Российской Федерации о взыскании с ответчиков в пользу страны солидарного ущерба, причиненного незаконным выловом водных биологических ресурсов, в размере 254 тысяч рублей.

В апелляционной жалобе один из ответчиков просил решение суда первой инстанции изменить, возложив на лиц, причинивших ущерб, ответственность в равных долях.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Мурманский областной суд указал, что поскольку вред причинен водным биологическим ресурсам, находящимся в собственности Российской Федерации, совместными действиями ответчиков, что установлено вступившим в законную силу приговором суда, то суд обоснованно возложил обязанность по возмещению вреда на ответчиков в солидарном порядке.

Решение суда вступило в законную силу.