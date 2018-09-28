Браконьерам в Заозёрске не удалось полакомиться красной рыбкой

В ходе природоохранного рейда полицейскими ОМВД России по ЗАТО город Заозёрск было установлено, что неработающие местные жители установили рыболовную сеть на реке Западная Лица. С её помощью мужчины незаконно добыли 3 экземпляра рыбы семейства лососевых.

Злоумышленников, ранее, как выяснилось, неоднократно судимых, полицейские задержали. Орудия лова и добытые биоресурсы изъяты. Установлено, что причиненный ими рыбным запасам РФ материальный ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, дознавателем ОМВД России по ЗАТО город Заозёрск возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание, предусмотренное за данное преступление - лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, орудие лова изъято.