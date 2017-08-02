Браконьеров-любителей красной рыбки выявляет операция «Путина»

Сотрудникам МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и Островной в ходе операции «Путина» поступила оперативная информация, что житель Североморска 1965 года рождения собирается поставить сети в реке Ваенга, которая является местом нереста сёмги. Сотрудники полиции выдвинулись на место, однако злоумышленник, установив одну рыболовную сеть в русле реки, успел скрыться на автомобиле «ВАЗ 21074». Ориентировка с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии.

Спустя непродолжительное время нарядом вневедомственной охраны Росгвардии автомобиль был задержан на ул. Инженерной. На место задержания прибыли полицейские. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли ещё одну сеть. Водитель – мужчина 1965 года рождения, ранее не судимый, признался в том, что собирался осуществить незаконную добычу семги с помощью ставных рыболовных сетей, одну из которых он успел поставить.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ещё одного рыбака полицейские задержали дальше по течению реки. Ранее не судимый безработный 40-летний североморец также установил сеть на реке Ваенга, однако довести свой умысел на незаконную добычу водных биоресурсов он не смог, так как был задержан полицейскими. В отношении североморца также возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» продлится на территории Заполярья до декабря.