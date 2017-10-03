Браконьеру, выловившему 21 экземпляр сига, грозит суд и лишение свободы на срок до 2 лет

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции совместно с инспекторами печенгского отдела Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов на реке Аким в Печенгском районе.

Безработный житель посёлка Кильдинстрой 1980 года рождения, используя надувную лодку, установил на реке четыре ставные сети. В результате незаконного промысла ранее не судимый северянин добыл 21 экземпляр сига. Сотрудники полиции и инспекторы рыбоохраны задержали подозреваемого с поличным, орудия промысла и незаконно добытые водные биологические ресурсы у злоумышленника были изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого жителя Кольского района дознавателем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.