Браконьеры, берегитесь! Росрыболовство и Росгвардия заключили соглашение о взаимодействии

Федеральное агентство по рыболовству подписало соглашение с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) в области взаимодействия в проведении мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, а также при контроле за соблюдением закона о рыболовстве.

Об этом доложил начальник Управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский в ходе оперативного совещания у заместителя руководителя Агентства Петра Савчука.

«Подписано соглашение о взаимодействии с Росгвардией на 2018 год. Текст документа разослан в территориальные управления Росрыболовства. На его основании будут заключены соглашения о взаимодействии с региональными подразделениями Росгвардии», – сказал Андрей Здетоветский. Как отметил начальник Управления, аналогичную договоренность в ближайшее время планируется достигнуть и с МВД России.

Согласно данным оперативных донесений, в настоящее время в регионах России работают 105 стационарных постов рыбоохраны, 238 рейдовых групп государственных инспекторов совместных с представителями МВД России, 36 – с пограничной службой ФСБ России и 315 – с участием общественных инспекторов.

С начала 2017 года выявлено 109,2 тысячи нарушения закона о рыболовстве, из них 3,653 тысячи – с признаками уголовно наказуемых действий. У браконьеров изъято более 600 тонн незаконно добытых водных биоресурсов и 216 тысяч 828 единиц орудий лова.