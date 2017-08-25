Браконьеры, перекрывающие сетями реки, попались в «бредень» операции «Путина»

В Мурманской области продолжается операция «Путина». Так, в ходе очередного рейда сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» задержали 23-летнего жителя Мурманска, который на резиновой лодке в заливе Белого моря незаконно, не имея разрешения, с помощью ставной сети добыл 10 экземпляров тихоокеанского лосося (горбуши).

Ещё одного рыбака, не имеющего разрешения на добычу водных биологических ресурсов, полицейские задержали в ходе рейда по реке Лувеньга. 37-летний житель Кандалакшского района перегородил ставной сетью русло реки более чем на две трети его ширины. Мужчина на момент задержания успел добыть один экземпляр горбуши.

У обоих рыбаков орудие промысла изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.