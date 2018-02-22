Браконьеры раскаялись и полностью возместили причиненный ущерб

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой поддержано государственное обвинение в Кольском районном суде по уголовному делу в отношении двух жителей Мурманской области, обвиняемых в незаконной добыче (вылове) краба камчатского с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору.

Было установлено, что двое граждан в акватории залива Городки Кильдинского пролива Баренцева моря в нарушение положений федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ, «Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» незаконно добыли (выловили) 424 особи краба камчатского, в результате чего водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб в размере 291415 рублей.

Органом дознания действия обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, а именно незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору.

Постановлением Кольского районного суда уголовное дело в отношении обвиняемых прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием, поскольку обвиняемые ранее не судимы, полностью признали свою вину, раскаялись и активно способствовали расследованию преступления, полностью возместили причиненный ущерб.