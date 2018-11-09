Браконьеры с богатым уловом попались инспекторам на Умбозере

С 29 октября по 5 ноября текущего года государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоёмах Мурманской области было проведено 20 контрольно-надзорных мероприятий. За это время было выявлено 24 нарушения в сфере рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов, наложено административных штрафов на сумму 91600 рублей, взыскано штрафов на сумму 42700 рублей (с учётом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчётный период). У нарушителей изъято 29 орудий лова, из которых 15 являются запретными сетными орудиями лова, протяженностью 680 метров , 7 надувных лодок. Передано в следственные органы 2 материала для возбуждения уголовных дел по ст. 256 УК РФ.

Например, 3 ноября должностными лицами Баренцево-Беломорского территориального управления совместно с сотрудниками ОМВД была задержана группа лиц, состоящая из трёх человек, которые с 28 октября по 1 ноября осуществляли незаконную добычу водных биологических ресурсов запретными орудиями лова – 15 ставными рыболовными сетями на Умбозере. Незаконных вылов составил 251 кг . Рыбы: 69 - кумжа, 270 - палия, 78 - сиг и 5 - налим. По материалам вышеописанного деяния правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.