Браконьеры ставили сети, чтобы полакомиться красной рыбкой, а попались сами в сети операции «Путина»

В рамках операция «Путина» на территории Мурманской области продолжаются мероприятия по противодействию незаконному обороту водных биологических ресурсов.

Так, в ходе рейда в районе оселка Молочный сотрудники ОМВД России по Кольскому району и инспекторы рыбоохраны задержали двух северян. Неработающие жители Заполярья, находясь на берегу водоёма, являющегося миграционным путём лососевых видов рыб к местам нереста, незаконно установили ставную рыболовную сеть. При помощи нее они успели добыть один экземпляр атлантического лосося.

Соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов мужчины 1965 и 1966 годов рождения не имели, причинив ущерб запасам водных биоресурсов РФ в размере 13,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники полиции орудия промысла и рыбу у злоумышленников изъяли. В отношении ранее не судимых мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Операция «Путина» продлится на территории Мурманской области до октября.