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Мурманская область. Арктика13.09.18 09:00

Брать деньги в долг легко, а возвращать трудно

Доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от шести месяцев выросла почти вдвое за последние четыре года - до 12,1%. В первом полугодии 2014 года доля клиентов с безнадежной просрочкой составляла 6,8% (3,09 млн человек), свидетельствуют расчёты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сделанные для «Известий». В первые шесть месяцев 2018 года показатель увеличился до 12,1% (6,7 млн человек).

Рост доли заёмщиков с непогашенной просрочкой от 180 дней вызван падением реальных доходов населения, отметил руководитель налоговой практики юридической компании «BMS Law Firm» Давид Капианидзе. Так, по данным Росстата, за последние четыре года реальные доходы населения упали на 11,4%: в 2014 году - на 0,7%, в 2015-м - на 3,2%, в 2016-м - на 5,8 и в 2017-м - на 1,7%.

Резкое увеличение выдачи займов населению привело к росту кредитной нагрузки, что ещё до ухудшения ситуации в экономике аккумулировало повышенный риск, отметил начальник управления стратегий взыскания «Бинбанка» Станислав Витвицкий. При неуплате кредита больше полугода возвращения долга начинает требовать собственная служба взыскания банка. Когда это не даёт результата, банк продаёт долги коллекторам или обращается в суд. Он может взыскать имущество должника. Если такового не имеется, гражданин подает заявление о банкротстве. Сделать это может и кредитор, и тогда должника будут банкротить принудительно. В итоге, если долг не удалось взыскать, банк списывает его с баланса, из-за чего терпит убытки.

В целом база безнадежных долгов уже сформирована - во многом в кризисный период. Перспективы дальнейшего её пополнения незначительны, добавил С. Витвицкий. Он считает, что ожидаемые потери в основном уже состоялись. Эксперт не исключает, что по итогам года доля граждан с безнадежной просрочкой начнёт сокращаться.

Рост реальных зарплат и доходов населения частично решит проблему безнадежных долгов. Однако на эту ситуацию всё равно продолжит влиять тот факт, что выдано большое количество кредитов.

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