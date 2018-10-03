Брат украл у сестры стиральную машину и микроволновую печь

В дежурную часть УМВД России по г. Мурманску обратилась северянка, 1986 года рождения, которая сообщила о пропаже стиральной машины и микроволновой печи из принадлежащей ей квартиры. В квартире никто не жил и долгое время помещение стояло закрытым.

В ходе проверки полицейские выяснили, что ключи от квартиры есть у самой потерпевшей, ее отца и брата. С места преступления были изъяты отпечатки пальцев рук злоумышленника. Проверка по базам данных позволила в короткий срок установить личность подозреваемого – ранее судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков 38-летнетнего мужчину. Оказалось, что это брат потерпевшей.

Подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Похищенное имущество он уже успел продать и потратить деньги на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по г.Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.