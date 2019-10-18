Братство бензольного кольца» - определились победители и призёры VI регионального химического турнира

На базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 состоялся открытый Региональный этап VI Межрегионального химического турнира – 2020. В этом году в турнире приняли участие 7 школьных команд из Мурманска и Кировска (МАО ДО ЦДТ «Хибины», МБОУ МАЛ, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, МБОУ г. Мурманска СОШ № 36).

Межрегиональный химический турнир – командное соревнование, заключающееся в решении проблемных химических задач и защите своих решений. Межрегиональный химический турнир проходит при поддержке федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», негосударственного образовательного учреждения «Московский Центр непрерывного математического образования», Фонда поддержки научных, образовательных и культурных некоммерческих инициатив «Траектория».

По итогам турнира победители и призёры были награждены дипломами I, II, III степени. Команда-победитель «Братство бензольного кольца» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2») и команды-призеры «Бензолята» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»), «69 параллель» (Мурманский академический лицей) получили право участвовать в заключительном этапе VI Межрегионального химического турнира, который состоится в феврале 2020 года в городе Москве. Участники турнира получили сертификаты участия в Региональном этапе Межрегионального химического турнира.