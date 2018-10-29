В Мурманске исследователи Шпицбергена соберутся на научную конференцию

Мурманская область. АрктикаПодробнее29.10.18 13:25
В Мурманске исследователи Шпицбергена соберутся на научную конференциюКонференция организована Мурманским морским биологическим институтом совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Это научный форум, объединяющий российских и зарубежных исследователей Шпицбергена. На территории Мурманской области находятся шесть организаций, ведущих научную деятельность на архипелаге.Подробнее29.10.18 13:07
Аллея Славы в поселке Сафоново отметила полувековой юбилейСегодня исполняется 50 лет со дня открытия Аллеи Славы героев-авиаторов Северного флота. Накануне в п.г.т. Сафоново состоялась Вахта памяти. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, военнослужащие 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, юнармейцы, школьники, жители гарнизона.Подробнее29.10.18 09:41
Бизнес-леди погорела на оформлении кредитов на своих знакомыхВ ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в ЗАТО г.Североморск, связанную с осуществлением ремонтных работ и розничной торговлей строительными материалами, начав испытывать материальные трудности, решила оформлять кредиты на своих знакомых без ведома последних.Подробнее29.10.18 09:30
Главный инженер МУП «Жилищный сервис» получил 2 года лишения свободы условно за травмирование северянки из-за схода снежных масс и наледи с крыши домаВ апреле 2018 года с кровли дома № 6 по переулку Ясный в г. Заполярном произошёл сход снежных масс и наледи на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», но от полученных тяжелых травм женщина скончалась.Подробнее29.10.18 09:14
Литературно-музыкальный вечер «Крылья любви»Областная научная библиотека продолжает цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.Подробнее29.10.18 08:40
Наступают «Улётные каникулы»Мальчишки и девчонки с помощью современных технологий и волшебных гаджетов отправятся в увлекательное путешествие в будущее, где смогут принять участие в подвижных играх, шуточных викторинах, а также исполнят зажигательные песни и танцы.Подробнее29.10.18 08:26
Брейн-ринг под знаком 80 лет Мурманской областиВ состязании на лучшее знание родного края будут соревноваться студенты сборных команд Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и Мурманского педагогического колледжа.Подробнее29.10.18 08:10
Для горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налогиНа совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждался вопрос, как не допустить роста цен на бензин и не велика ли налоговая нагрузка на нефтяников. Но во время этой дискуссии чиновники задумались о налогах других компаний. Было решено изучить нагрузку на добывающие и обрабатывающие отрасли, пишут «Ведомости».Подробнее29.10.18 08:00
АфишаВ этом году Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи — самой массовой общественно-политической организации советской молодёжи — исполняется 100 лет. В стенах Мурманской областной научной библиотеки соберётся молодёжь региона — учащиеся и студенты, комсомольцы прошлых лет.Подробнее29.10.18 07:50
Делу - времяСлужба занятости населения Мурманской области проводит «горячую линию» по теме «Женщины и занятость». Она будет посвящена вопросам содействия занятости, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования северянок, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет.
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-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
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Последние комментарии
Леонид Прохорович Шиндин, отец Вовки.
26.10.18 20:29
Поправка к видеосюжету. В МБОУ Кадетская школа города Мурманска не готовят "юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты... ", т. к. В ДАННОМ ОУ (!) НЕТ И
Комментарий к новости:Кадетская школа отмечает 65-летний юбилей
Киселев А. А., горожанин.
25.10.18 14:57
Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!! Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Гла
Комментарий к новости:Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
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-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 317 человек