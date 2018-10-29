Бригада скорой медицинской помощи в поселке Кильдинстрой продолжит свою работу

Как пояснил главный врач Кольской ЦРБ Александр Корсаков, бригада скорой медицинской помощи, которая базировалась на базе амбулатории поселка Кильдинстрй, продолжит свою работу в штатном режиме.

- Помимо жителей самого поселка Килдьдинстрой эти два фельдшера и водитель машины скорой помощи обслуживают ближайшие населенные пункты: Шонгуй и Магнетиты, - рассказал Александр Корсаков. – Ранее мы действительно рассматривали возможность перебазирования этой бригады из Кильдинстроя в районную ЦРБ. Однако в результате было принято решение не менять схему и сохранить бригаду неотложной помощи в самом поселке.