Мурманская область. Арктика28.09.18 16:42
Бритвенный станок с секретом заинтересовал сотрудников колонии строгого режима
Сотрудники исправительной колонии строгого режима № 18 пос. Мурмаши при досмотре посылки, поступившей на имя осужденного от мурманчанки, обратили особое внимание на бритвенный станок.
При более тщательном изучении предмета было обнаружено, что внутри ручки бритвенного станка спрятано вещество коричневого цвета.
По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники ОМВД по Кольскому району. Подозрительное вещество направлено на экспертизу. Проводится проверка.
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