Бронзового призёра III Чемпионата мира по ледяному плаванию Владислава Сапожникова пригласили в администрацию Мурманска

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова встретились с бронзовым призером III Чемпионата мира по ледяному плаванию Владиславом Сапожниковым.

Владислав Сапожников – выпускник 3 гимназии города Мурманска, студент 3-го курса Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, победитель «Мурманской мили-2018», чемпион на дистанции 200 метров вольным стилем на I Кубке Арктики.

В чемпионском заплыве среди мужчин на 1000 метров Владислав стал лучшим из россиян – завершил дистанцию третьим. В своей возрастной категории (18-24 года) спортсмен стал победителем. Для мурманчанина такой заплыв в ледяной воде был первым.

– Владислав продемонстрировал высочайший уровень мастерства, характер и волю, проявил нацеленность на победу, – отметил Андрей Сысоев. – Уверен, эти качества помогут ему и впредь достойно выступать на самых авторитетных состязаниях.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев также направил благодарственное письмо в адрес Военной академии связи и обратился с просьбой к руководству учреждения, заявить участие мурманчанина Владислава Сапожникова на международные соревнования по плаванию в открытой воде, которые состоятся в городе Алания (Турция) в мае этого года.

– Надо отметить, что прошедшие соревнования стали настоящим фестивалем дружбы, – рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Вроде бы соперники на водных дорожках, но как же они переживали друг за друга!

– Перед заплывом мировой рекордсмен и победитель III Чемпионата мира по ледяному плаванию Петар Стойчев дал мне советы и поделился опытом по прохождению дистанции, – прокомментировал Владислав Сапожников. – Хочется поблагодарить за высокий уровень организации этого спортивного праздника. Именно поэтому моя награда – наша общая победа.

По оценкам гостей и организаторов соревнований Мурманск стал настоящим центром экстремального плавания. Все ведомства сработали на «отлично», были единой командой. Особенно отметили работу специалистов, ответственных за безопасность спортсменов и зрителей.