Бросайте курить, пока не поздно!

31 мая, во Всемирный день без табака, в очередной раз было много сказано и показано о вреде курения. Как сообщает холдинг «Ромир», за пять лет доля курильщиков в нашей стране снизилась на 40%. Если в 2013 году потребителями табачной продукции называли себя 40% населения, то в 2015-м уже 32, в 2016-м - 28, а сегодня о пристрастии к курению заявляют только 26%. По-прежнему этой вредной привычке подвержены в основном мужчины, однако, и среди них доля курильщиков за год сократилась с 47 до 42%. Доля курящих россиянок не изменилась (13%). Поведав читателям о своём примере злостного курильщика с более чем 50-летним стажем, хочу внести вклад в дело борьбы с курением.

9 лет тому назад я перенёс операцию по шунтированию подключичной артерии. Закупорка артерии стала последствием моего длительного курения. Сколько раз пытался бросить курить, и не упомню. Однажды мне дали книгу Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить». Причём дал товарищ, который, прочитав её, действительно расстался с сигаретой. Но я книжку так и не осилил. Споткнулся на предисловии, где автор пишет: «Единственное, что удерживает нас от того, чтобы бросить курить, - страх».

У меня противоположная точка зрения. И она не вычитана, а основана на личном опыте: именно страх может побудить отказаться от пагубной привычки.

Смешно вспомнить, но первый раз я бросил курить в шестом классе. Старший брат, увидев меня с сигаретой, рассказал об этом отцу. Расплата последовала незамедлительно. Когда отец за шиворот вёл меня домой, я с опаской поглядывал, ожидая, когда же он начнёт выдёргивать из брюк широкий кожаный ремень. Хотя прежде меня никогда не пороли.

Он привёл меня домой и ушёл. Подумалось: пронесло. Только отец вскоре вернулся из сада со свежесрезанным ореховым прутом… Дальнейшее Песталоцци и Макаренко никак бы не одобрили. Однако, как выяснилось, отец тоже был неплохим воспитателем. Хотя процедура не сопровождалась ни малейшими увещеваниями. Но страх повторного знакомства с ореховым прутом отбил у меня желание тянуться к сигарете.

Жаль, не навсегда… Лишь до той поры, пока после школы не пошёл на завод, а потом в военное училище, где и стал заядлым курильщиком. До той поры, пока не выветрился страх перед ореховым прутом в отцовской руке.

Конечно же, я всегда понимал, что наношу вред, прежде всего, себе. Но разве по молодости думаешь о здоровье?! А выпороть было уже некому. Конечно же, со временем переходил с папирос на сигареты с фильтром, с крепких сигарет на лёгкие, с толстых на тонкие. Впрочем, по этим ступенькам самообмана хаживали очень многие…

А второй раз я испытал страх, когда врачи обнаружили у меня окклюзию подключичной артерии и объявили, что потребуется операция. Начальник отделения сосудистой хирургии Североморского военно-морского госпиталя без обиняков заявил: «Там, в артерии, у тебя сидит здоровенный окурок сигареты». Никто из врачей не уговаривал меня бросить курить - я сделал это самостоятельно. Из-за страха. Правда, силы воли хватило лишь на полтора месяца. И, в конце концов - операционный стол…

Занимательная и невесёлая арифметика

В больничной палате свободного времени более чем достаточно. Вот я и посвятил его некоторым подсчётам, чтобы подвести итоги собственного увлечения табаком. Итак, за четыре десятилетия выкурил без малого 15 тысяч пачек сигарет и папирос общей стоимостью более 10 тысяч долларов. Считай, превратил в дым машину… Этими пачками можно было бы покрыть полтора футбольных поля, а если уложить одна на одну плашмя, то стопка поднялась бы почти на 300 метров. Цепочка из 300 тысяч высосанных за эти годы «углекислотных палочек» протянулась бы как раз от палаты в областной больнице до моей квартиры в центре Североморска, то есть почти на 25 километров.

И это не все. Смоля сигарету, человек делает два десятка затяжек, каждый раз вдыхая пару литров смеси дыма, смол, тяжёлых металлов. Выходит, я втянул в себя за 40 лет почти 12 миллионов литров этой отравы. Чёрт побери, миллионов! Такая вот занимательная и невесёлая арифметика.

Когда я работал в Мурманском морском пароходстве, приходилось летать в Москву в офис компании «Лукойл-Арктик-Танкер». Там существовало жёсткое правило: в течение рабочего дня было разрешено четыре пятнадцатиминутных перекура. Но дымить разрешалось только на улице, за оградой здания. Причём у тех, кто пользовался перекурами, рабочий день увеличивался на два часа.

И в таком подходе есть сермяжная правда. Мы часто сетуем на низкую производительность труда в стране. Так ведь во многом виной тому перекуры. Снова берусь за калькулятор: половина из выкуренных мной 300 тысяч сигарет приходилась на рабочее время. Умножаем 150 тысяч на пять минут и получаем 750 тысяч минут, или 12,5 тысячи часов. Делим на восьмичасовой рабочий день и получаем 1562 дня - то есть более четырёх лет проведены в курилке с сигаретой. И примерно такие же «достижения» - у миллионов людей по всей стране.

Операционный стол – приложение к пагубному пристрастию

Так что борьба с табаком действительно серьёзная общенациональная задача. И правильно, что телевидение стало крутить видеоролики на эту тему.

Но экономика экономикой, а речь, прежде всего, о здоровье. Курение - одна из главных причин облитерирующих заболеваний периферических артерий. Из двух миллионов больных, страдающих в нашей стране этим заболеванием, каждый второй умирает в течение 10 лет. Оно является причиной ампутации конечностей почти у 35 тысяч человек в год. Сигареты приводят к сужению сосудов, которое оборачивается инфарктами и инсультами.

Меня удивило, что в отделении находились на лечении много женщин. Хирурги пожали плечами: 90 процентов из них курят или курили в недавнем прошлом. Как итог, как расплата за пагубное пристрастие - операционный стол. Между прочим, «балуются» сигаретами и беременные женщины, и матери, кормящие малышей грудью. Этого понять просто невозможно.

Когда я выписывался из отделения сосудистой хирургии областной клинической больницы, на моё место уже дожидался своей очереди новый пациент. Спасибо хирургам, медицинским сёстрам, всему персоналу этого отделения, которые возвращают жизнь и здоровье землякам. В том числе тем, кто, так сказать, добровольно губит себя.

Заведует отделением заслуженный врач России Андрей Лукинский. Нагрузка у хирургов отделения большая: ежегодно до 950 операций, более сотни экстренных выездов в другие населённые пункты области. И, похоже, без работы они не останутся ещё долго - до той поры, пока потенциальные пациенты не осознают тот вред, который наносят себе табаком.

К слову, ни один из врачей этого отделения не курит. Думаю, понятно почему: те последствия, которые они наблюдают каждый день, пожалуй, будут нагляднее любой душеспасительной лекции о пагубности дурной привычки. И даже убедительнее ореховой лозины.

Как считает Андрей Валентинович Лукинский, после 50 лет каждый человек должен бы проходить скрининг - целевое обследование сердца, головного мозга, сосудов. Это позволяет на ранних стадиях обнаруживать болезни и лечить их без скальпеля. И оборудование для этих целей в больнице имеется.

Правда, сдаётся мне, что ещё нескоро подобное обследование станет обычным делом. Техника используется сложнейшая, самая современная, поэтому и стоит оно недешево. А проводить скрининг всем «на всякий случай» - никакого бюджета не хватит, не так богато ещё наше государство. И потому многим ещё курильщикам придётся узнавать о своей проблеме, как и мне, когда жареный петух клюнет, когда деваться уже некуда: или скальпель, или вполне вероятная лопата…

Выбор есть у каждого

Я не собирался никого пугать, хотя, как уже говорил, считаю, что это было бы полезно. Но если рассказ о моей собственной ошибке, растянувшейся на сорок лет, что называется, не дошёл до кого-то, значит, человеку предстоит учиться на ошибке собственной. Лишь бы не оказалось слишком поздно.

Может быть, мои размышления оказали на кого-то влияние, а вот на меня – нет. Курить я бросил всего на несколько месяцев. Набрал за это время килограммов десять дополнительного веса, и снова начал курить. Опять последовали дополнительные расходы на сигареты, которые стали весьма недешевыми.

Пытался ли я бросить курить за эти почти 10 лет? Конечно, пытался. Вначале перешёл на жевательные резинки «Никоретте», затем, на спрей «Никоретте». Но, во-первых, это «удовольствие» весьма недешевое, а, во-вторых, к ним также привыкаешь. В-третьих, почему-то если ранее баллончика спрея хватало дней на 10-15, то теперь на неделю. Правда, курить стал меньше. Пачки сигарет хватало на 2-3 дня.

За курение получал и административные взыскания. Во время полёта в Калининград на Форум «Правда и справедливость» ОНФ на выходе из здания аэровокзала закурил, и сразу попал в руки местной полиции, которая не столько заботится о безопасности граждан, сколько следит за потерявшими бдительность курильщиками – пассажирами авиакомпаний, которых сразу берёт в оборот и штрафует на 500 рублей. Два-три полицейских стоят «на подхвате», а на урну, которая стоит у выхода из аэровокзал, где и останавливаются покурить авиапассажиры, вышедшие из самолёта, направлена видеокамера. Взаимодействие дежурного полицейского у монитора видеокамеры и полиции на улице налажено отменно.

Весной этого года вновь оказался в отделении сосудистой хирургии Мурманской областной больницы. Теперь забитым оказался и шунт. Хирург Антон Сажинов пытался поставить стент, но … Как итог этой невесёлой истории – бросил курить. Терплю уже почти два месяца. Вместо жевательных резинок «Никоретте» сталь использовать «Орбит». Эффект такой же, при стоимости в разы меньше.

Вообще-то, смешная складывается ситуация. И себя, и других приходится убеждать во вреде курения.

Как итог – мой совет: бросайте курить, пока не поздно.

Юрий БАНЬКО.

«РПГ».