Будем беречь природу вместе!

Под таким девизом 15 июня в отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится мероприятие, посвященное Году экологии в России.

Ребята из летнего оздоровительного лагеря общеобразовательной школы поселка Зверосовхоз узнают, как сделать наш общий дом чистым и уютным, усвоят правила поведения в лесу и даже проведут собственное расследование «Кто в лесу оставил мусор?».

Дети поучаствуют в викторине, разгадают загадки о лесе и лесных обитателях, посмотрят мультфильм о бережном отношении к животным, а также познакомятся с рукописными книгами участников Международного конкурса детской рукописной книги в номинации «Стань природе другом».